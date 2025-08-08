Средства ПВО России уничтожили несколько десятков беспилотников за три часа Минобороны: 34 беспилотника ВСУ уничтожены над территорией России за три часа

Российские средства ПВО в первой половине дня 8 августа сбили более 30 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать объекты на российской территории в период 12:00–15:00 по московскому времени.

В период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолетного типа: 12 — над территорией Брянской области, 10 — над Калужской областью, восемь — над территорией Краснодарского края, два — над акваторией Азовского моря, один — над Рязанской областью, один — над территорией Республики Адыгея, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу воздушной гавани введены временные ограничения. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Представители аэропорта призвали пассажиров с уважением относиться к окружающим. Там напомнили, что на территории доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

8 августа в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.