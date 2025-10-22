Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 08:23

Трамп сказал о резком развороте Индии от России

Трамп заявил, что Индия будет поставлять меньше нефти из России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

В планах Индии есть сокращение объемов закупаемой у России нефти, сообщает пресс-служба главы Белого дома со ссылкой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он пояснил, что у него сложились очень хорошие отношения с премьер-министром Нарендрой Моди.

У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, — NEWS.ru) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать, — сказал Трамп.

Ранее он говорил, что Соединенные Штаты могут ввести значительные пошлины на индийские закупки российской нефти, если такие поставки продолжатся. Это заявление прозвучало в ответ на слова Нарендры Моди о потенциальном отказе от российских энергоносителей. После введения антироссийских санкций Индия превратилась в главного покупателя российской нефти, которая поставляется морским путем.

Также Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский стремятся найти путь к завершению конфликта. По его словам, существовавшая угроза перерастания противостояния в третью мировую войну сейчас устранена.

Дональд Трамп
нефть
Индия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские беспилотники атаковали Дагестан
Над Дагестаном «закрыли небо»
«Путь только один»: режиму Зеленского на Украине призвали «сломить хребет»
Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией из-за подозрительных зондов
Как выбрать идеальные гантели для домашних тренировок
В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР под Курском
Трамп сказал о резком развороте Индии от России
Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в «новый» Артемовск
Ночью над Россией сбили больше 30 беспилотников
Украинский полк «Скала» не спас ВСУ от провала
Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию
Врач перечислила основные симптомы дефицита йода
Удар по цифровой защите и прорыв в Донбассе: новости СВО к утру 22 октября
Ипотеку теперь можно будет взять в МФО: кому доступно, все плюсы и минусы
«Укравшая» свою дочь из школы россиянка сама сдалась следователям
«Прилетел в башню»: экипаж танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ
Юрист ответил, чем грозит телефон в руке во время поездки за рулем
Главу МИД Польши обвинили в «двойных стандартах» после угроз в адрес Путина
В Минобороны России началась глобальная оптимизация
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.