Трамп сказал о резком развороте Индии от России Трамп заявил, что Индия будет поставлять меньше нефти из России

В планах Индии есть сокращение объемов закупаемой у России нефти, сообщает пресс-служба главы Белого дома со ссылкой на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он пояснил, что у него сложились очень хорошие отношения с премьер-министром Нарендрой Моди.

У нас (с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, — NEWS.ru) очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать, — сказал Трамп.

Ранее он говорил, что Соединенные Штаты могут ввести значительные пошлины на индийские закупки российской нефти, если такие поставки продолжатся. Это заявление прозвучало в ответ на слова Нарендры Моди о потенциальном отказе от российских энергоносителей. После введения антироссийских санкций Индия превратилась в главного покупателя российской нефти, которая поставляется морским путем.

Также Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский стремятся найти путь к завершению конфликта. По его словам, существовавшая угроза перерастания противостояния в третью мировую войну сейчас устранена.