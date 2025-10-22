Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:56

Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома

Автомобиль врезался в расположенное у Белого дома ограждение КПП Секретной службы, отвечающей за охрану первых лиц государства, передает портал Axios. Инцидент произошел всего в 300 метрах от официальной резиденции президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что водителя немедленно арестовали. Его автомобиль внимательно осмотрели и признали безопасным. Информация о личности злоумышленника, а также о его мотиве, пока не поступала. Правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее колонна военных автомобилей США столкнулась с микроавтобусом и устроила ДТП на шоссе в Польше. Авария произошла на 137-м километре автомагистрали А2 в сторону Варшавы. Пострадали трое американских военнослужащих и один мирный житель.

До этого в Иркутске грузовик на полной скорости протаранил парикмахерскую на пересечении улиц Мухиной и Юбилейной. Сначала он столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на тротуар, после чего врезался в стену здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать.

США
Белый дом
автомобили
происшествия
