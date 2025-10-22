Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома

Автомобиль врезался в расположенное у Белого дома ограждение КПП Секретной службы, отвечающей за охрану первых лиц государства, передает портал Axios. Инцидент произошел всего в 300 метрах от официальной резиденции президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что водителя немедленно арестовали. Его автомобиль внимательно осмотрели и признали безопасным. Информация о личности злоумышленника, а также о его мотиве, пока не поступала. Правоохранительные органы ведут расследование.

