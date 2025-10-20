Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:20

Грузовик влетел в парикмахерскую

В Иркутске грузовик протаранил парикмахерскую и создал затор

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Иркутске грузовик врезался в парикмахерскую, передает Telegram-канал Babr Mash. Авария случилась на пересечении улиц Мухиной и Юбилейной.

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на тротуар, после чего врезался в стену здания. Согласно предварительной информации, никто из сотрудников парикмахерской не получил травм. Пешеходы также смогли избежать столкновения. Сейчас на месте происшествия образовалась пробка.

Ранее в Бразилии автобус с 30 пассажирами попал в ДТП в штате Пернамбуку. Погибли по меньшей мере 17 человек, еще несколько получили травмы. Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, врезался в камни и перевернулся. Причины аварии выясняются. Результаты теста на алкоголь оказались отрицательными.

До этого в американском городе Блейденсберг произошло ДТП: автомобиль врезался в уличную палатку-шатер. В результате инцидента травмы получили 11 человек, включая младенца. Девять из пострадавших — дети. Двое женщин также нуждаются в медицинской помощи. Состояние младенца и одной из девочек врачи оценивают как критическое, остальные пострадавшие получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

