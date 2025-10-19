Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 11:31

Автобус с 30 пассажирами разбился на трассе

В Бразилии в смертельном ДТП с автобусом погибло 17 человек

Фото: Brazil's Federal Highway Police

Вечером 17 октября в бразильском штате Пернамбуку произошло смертельное ДТП с участием автобуса, перевозившего 30 пассажиров, передает La Nación. Не менее 17 пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно предварительной информации, водитель потерял контроль над автобусом, выехал на встречную полосу и столкнулся с камнями на обочине дороги. Ему удалось вернуть транспортное средство на проезжую часть, но затем оно ударилось о песчаную насыпь и перевернулось.

Водитель получил незначительные травмы, результаты теста на алкоголь оказались отрицательными. Отмечается, что некоторые люди вылетели из автобуса, так как, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности. Причины аварии устанавливаются.

Ранее на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и «Газель». В результате столкновения пассажир легкового автомобиля погиб. По предварительным данным, водитель Hyundai был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До этого в Верхнепышминском районе Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом: автомобиль ВАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 18-летняя пассажирка, еще четыре человека, включая несовершеннолетних, получили травмы.

ДТП
Бразилия
смерти
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.