Автобус с 30 пассажирами разбился на трассе В Бразилии в смертельном ДТП с автобусом погибло 17 человек

Вечером 17 октября в бразильском штате Пернамбуку произошло смертельное ДТП с участием автобуса, перевозившего 30 пассажиров, передает La Nación. Не менее 17 пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно предварительной информации, водитель потерял контроль над автобусом, выехал на встречную полосу и столкнулся с камнями на обочине дороги. Ему удалось вернуть транспортное средство на проезжую часть, но затем оно ударилось о песчаную насыпь и перевернулось.

Водитель получил незначительные травмы, результаты теста на алкоголь оказались отрицательными. Отмечается, что некоторые люди вылетели из автобуса, так как, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности. Причины аварии устанавливаются.

