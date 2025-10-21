Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 00:57

Американские военные машины устроили ДТП на польской трассе

RMF24: американские военные машины Hummer попали в ДТП с микроавтобусом в Польше

Фото: The U.S. Army/flickr.com

Колонна военных автомобилей США столкнулась с микроавтобусом и устроила ДТП на шоссе в Польше, передает радиостанция RMF24. В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и один мирный житель.

В понедельник вечером на 137-м километре автомагистрали А2 в сторону Варшавы — в Великопольске — произошло столкновение автобуса с американской военной колонной, в которой двигались машины Hummer, — сказано в сообщении.

Ранее в Бразилии автобус с 30 пассажирами попал в ДТП в штате Пернамбуку. Погибли по меньшей мере 17 человек, еще несколько получили травмы. Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, врезался в камни и перевернулся. Причины аварии выясняются. Результаты теста на алкоголь оказались отрицательными.

До этого в американском городе Блейденсберг также произошло ДТП: автомобиль врезался в уличную палатку-шатер. В результате инцидента травмы получили 11 человек, включая младенца. Девять из пострадавших — дети. Двоим женщинам также понадобилась медицинская помощь. Состояние младенца и одной из девочек врачи оценивали как критическое, остальные пострадавшие получили серьезные травмы.

США
Польша
ДТП
автобусы
