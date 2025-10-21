Американские военные машины устроили ДТП на польской трассе RMF24: американские военные машины Hummer попали в ДТП с микроавтобусом в Польше

Колонна военных автомобилей США столкнулась с микроавтобусом и устроила ДТП на шоссе в Польше, передает радиостанция RMF24. В результате аварии пострадали трое американских военнослужащих и один мирный житель.

В понедельник вечером на 137-м километре автомагистрали А2 в сторону Варшавы — в Великопольске — произошло столкновение автобуса с американской военной колонной, в которой двигались машины Hummer, — сказано в сообщении.

