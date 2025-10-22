В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ

Из-за атаки ВСУ в городе Батайске Ростовской области повреждена 131 квартира, сообщил мэр города Валентин Кукин в своем Telegram-канале. По его словам, жители направили 40 заявлений в управление социальной защиты для получения единовременной материальной помощи.

Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире, — написал Кукин.

Мэр отметил, что в городе также повреждены семь торговых павильонов, частный медцентр и 41 машина. Он добавил, что все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 22 октября сбили над Россией более 30 беспилотников ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись девять регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате падения обломков украинского беспилотника в Батайске произошло обрушение стены жилого многоквартирного дома на Западном шоссе. Уточняется, что никто из людей не пострадал, из поврежденного здания было эвакуировано 20 человек.