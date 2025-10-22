Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ

ХК «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги благодаря голевой передаче российского нападающего Александра Овечкина, сообщили организаторы. Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Ник Дауд, Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. У «Сиэтла» автором гола стал Джейден Шварц. Овечкин провел на льду 16 минут игрового времени, в том числе нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием.

Таким образом в семи матчах сезона-2025/26 россиянин набрал пять очков за один гол и четыре передачи. «Вашингтон» одержал пятую победу со старта сезона, а «Сиэтл» потерпел четвертое поражение.

Ранее «Вашингтон» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступив на домашнем льду команде «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:4. Для команды это стало первым поражением после серии из четырех побед, в то время как «Ванкувер» одержал уже третью победу подряд.

До этого Овечкин совершил очередной рывок в списке ветеранов лиги. Матч против «Миннесоты Уайлд» стал для спортсмена 1496-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Этот результат позволил ему единолично занять 25-ю строчку в истории лиги по количеству проведенных встреч.