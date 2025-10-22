Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 09:52

В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии

В ФСБ предложили поощрять граждан за сдачу биометрических данных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вместо введения обязательной сдачи биометрии нужно начать поощрять россиян за такой добровольный шаг, заявил «Парламентской газете» представитель Федеральной службы безопасности Александр Акилов. Он отметил, что поощрения могут быть разными в зависимости от потребностей человека.

Когда мы создаем какие-то новые системы, то почему-то сразу преломляем их в сторону наказания и тем самым отпугиваем людей. Если посмотреть, например, на зарубежный опыт, то там создаются все условия для того, чтобы, напротив, поощрить человека, — высказался Акилов.

В качестве поощрения за сдачу биометрии он предложил обеспечивать россиян льготными условиями кредитования. А «наградой» для водителей, ездящих строго по правилам, может быть снижение и даже отмена транспортного налога, подытожил Акилов.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

биометрия
общество
ФСБ
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В сердце Украины произошли экстренные отключения света
Канада передумала отправлять Украине бронетранспортеры LAV
Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению
Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации
Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках
Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых
Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых
Аэропорт временно закрылся в туристическом городе
Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы
Умный дом для пожилых: забота без слов
Начинка для пирожков с яблоками: идеальный выбор для семейного десерта
Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома
В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии
Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек
Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту
В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.