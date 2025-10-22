В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии

Вместо введения обязательной сдачи биометрии нужно начать поощрять россиян за такой добровольный шаг, заявил «Парламентской газете» представитель Федеральной службы безопасности Александр Акилов. Он отметил, что поощрения могут быть разными в зависимости от потребностей человека.
Когда мы создаем какие-то новые системы, то почему-то сразу преломляем их в сторону наказания и тем самым отпугиваем людей. Если посмотреть, например, на зарубежный опыт, то там создаются все условия для того, чтобы, напротив, поощрить человека, — высказался Акилов.
В качестве поощрения за сдачу биометрии он предложил обеспечивать россиян льготными условиями кредитования. А «наградой» для водителей, ездящих строго по правилам, может быть снижение и даже отмена транспортного налога, подытожил Акилов.
Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.