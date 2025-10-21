Россия отправила в Грузию 105 тыс. тонн нефти

Россия приступила к поставкам нефти на недавно введенный в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви, пишет Reuters. В рамках первого захода было отправлено 105 тыс. тонн черного золота. Мощность нового предприятия составляет 1,2 млн тонн в год.

Завод принадлежит частной компании Black Sea Petroleum. По данным издания, танкер Kayseri уже разгрузил на нефтеналивном терминале Кулеви 105,3 тыс. тонн сырой нефти марки Siberian Light, поставленной компанией «РуссНефть».

Завод в Кулеви стал первым крупным НПЗ в Грузии и начал свою работу только в этом месяце. Его производительность достигает около 24 тыс. баррелей нефти в день.

Грузия планирует с помощью предприятия сократить свою зависимость от импорта топлива из соседних стран, таких как РФ, Азербайджан, Казахстан, а также Турция, Румыния и Болгария. В прошлом году страна приобрела за рубежом около 1,7 млн литров бензина и дизельного топлива, потратив на это примерно $1 млрд (81,3 млрд рублей). Россия оставалась основным поставщиком, хотя ее доля и снизилась с 62% до 54%.

Кулевский завод может принимать сырье как морским, так и железнодорожным транспортом. К 2028 году руководство НПЗ рассчитывает увеличить производственную мощность до 4 млн тонн в год.

Ранее Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта российского природного газа. Соответствующие меры начнут действовать с 1 января 2028 года.