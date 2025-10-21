Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 17:33

Россия отправила в Грузию 105 тыс. тонн нефти

НПЗ в грузинском Кулеви получил 105 тыс. тонн российской нефти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия приступила к поставкам нефти на недавно введенный в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в грузинском Кулеви, пишет Reuters. В рамках первого захода было отправлено 105 тыс. тонн черного золота. Мощность нового предприятия составляет 1,2 млн тонн в год.

Завод принадлежит частной компании Black Sea Petroleum. По данным издания, танкер Kayseri уже разгрузил на нефтеналивном терминале Кулеви 105,3 тыс. тонн сырой нефти марки Siberian Light, поставленной компанией «РуссНефть».

Завод в Кулеви стал первым крупным НПЗ в Грузии и начал свою работу только в этом месяце. Его производительность достигает около 24 тыс. баррелей нефти в день.

Грузия планирует с помощью предприятия сократить свою зависимость от импорта топлива из соседних стран, таких как РФ, Азербайджан, Казахстан, а также Турция, Румыния и Болгария. В прошлом году страна приобрела за рубежом около 1,7 млн литров бензина и дизельного топлива, потратив на это примерно $1 млрд (81,3 млрд рублей). Россия оставалась основным поставщиком, хотя ее доля и снизилась с 62% до 54%.

Кулевский завод может принимать сырье как морским, так и железнодорожным транспортом. К 2028 году руководство НПЗ рассчитывает увеличить производственную мощность до 4 млн тонн в год.

Ранее Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию по проекту постановления о полном отказе от импорта российского природного газа. Соответствующие меры начнут действовать с 1 января 2028 года.

Грузия
Россия
нефть
НПЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Появилось видео спасения пропавшей в горах Южного Урала туристки
Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов
Главного архитектора армянского города арестовали вслед за мэром
«Нет и не будет»: в Раде раскрыли провальный план Зеленского
Салат «Метелка» с белокочанной капустой: простая закуска для похудения
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.