Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 19:10

Вэнс раскрыл планы США на обеспечение безопасности в секторе Газа

Вэнс: США планируют разместить в Газе миротворческие силы без своих военных

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов разрабатывает план размещения миротворческого контингента в секторе Газа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе пресс-конференции, посвященной открытию центра гражданско-военного сотрудничества. Предполагается, что эти силы будут обеспечивать долгосрочную безопасность без участия американских военнослужащих, передает Reuters.

Вэнс пояснил, что израильские и американские специалисты совместно работают над реализацией программы восстановления палестинского анклава. Основное внимание уделяется созданию условий для устойчивого мира и стабильности в регионе.

Израильтяне и американцы работают рука об руку, чтобы начать реализацию плана по восстановлению Газы, обеспечить долгосрочный мир и фактически гарантировать, что в Газе будут действовать силы безопасности, не состоящие из американцев, которые смогут поддерживать мир в долгосрочной перспективе, — сказал Вэнс.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала: Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого. Там отметили, что в еврейское государство отправятся Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

США
сектор Газа
Джей Ди Вэнс
миротворцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Брат Геннадия Хазанова скончался в нищете и одиночестве
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку
Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде
«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше
В ожидаемой встрече Трампа и Путина появился нюанс
В Москве «пропала» верхушка Останкинской башни
Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье
Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы
На Западе заявили о возможности снятия санкций с России
Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол
Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского
«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним
Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами
Российского замминистра освободили от должности
«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским
Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине
Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.