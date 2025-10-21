Вэнс раскрыл планы США на обеспечение безопасности в секторе Газа Вэнс: США планируют разместить в Газе миротворческие силы без своих военных

Администрация Соединенных Штатов разрабатывает план размещения миротворческого контингента в секторе Газа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе пресс-конференции, посвященной открытию центра гражданско-военного сотрудничества. Предполагается, что эти силы будут обеспечивать долгосрочную безопасность без участия американских военнослужащих, передает Reuters.

Вэнс пояснил, что израильские и американские специалисты совместно работают над реализацией программы восстановления палестинского анклава. Основное внимание уделяется созданию условий для устойчивого мира и стабильности в регионе.

Израильтяне и американцы работают рука об руку, чтобы начать реализацию плана по восстановлению Газы, обеспечить долгосрочный мир и фактически гарантировать, что в Газе будут действовать силы безопасности, не состоящие из американцев, которые смогут поддерживать мир в долгосрочной перспективе, — сказал Вэнс.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала: Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого. Там отметили, что в еврейское государство отправятся Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.