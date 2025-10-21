Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:50

Аукционный дом не смог продать посмертную маску Высоцкого

Аукционный дом Hermitage Fine Art в Монте-Карло не смог продать маску Высоцкого

Посмертная маска Владимира Высоцкого Посмертная маска Владимира Высоцкого Фото: Александр Поляков/РИА Новости

Аукционный дом Hermitage Fine Art в Монте-Карло не смог продать посмертную маску советского музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого, информирует ТАСС. Источник в учреждении пояснил, что лот не ушел с молотка из-за высокой начальной стоимости.

Отмечается, что стартовая цена маски составляла €100 тыс. (9,4 млн рублей). Предмет на торги предоставила вдова музыканта — французская актриса кино и писательница Марина Влади. На маску нанесены инициалы артистки и год создания — 1980-й. Оригинальную гипсовую маску создал советский скульптор Юрий Васильев. Он же изготовил слепок левой руки Высоцкого.

Российская актриса Ирина Линдт назвала странной продажу на аукционе посмертной маски музыканта. По ее мнению, если бы предмет хотели передать в хорошие руки, то могли бы отдать в музей.

Ранее в Айове на продажу выставили дом, где снимали культовый клип Slipknot. В нем фанаты в буквальном смысле разнесли здание на куски. Дом с тремя спальнями выставили на аукционе 14 сентября, а стартовая цена лота составляла $336 тыс. (27 млн рублей).

