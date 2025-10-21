«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко Диброва опубликовала фотографии особняка, в котором теперь живет с Товстиком

Модель Полина Диброва после развода с супругом Дмитрием переехала в новый дом. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она начала публиковать кадры из особняка, в котором сейчас живет вместе с новым возлюбленным — миллиардером Романом Товстиком.

Новый дом, новая жизнь, — написала знаменитость.

На кадрах можно заметить букеты белых роз, а на самом видном месте лежит корона за победу в конкурсе «Миссис Россия — 2017». На столе — пакеты Dior и Louis Vuitton и конфеты. Совместные снимки пара пока публиковать не спешит, при этом Диброва признается, что счастлива.

Ранее Диброва заявила, что рэпер Джиган сексуально лысеет, «как фасоль». Она выразила надежду, что не виновата в его разводе с блогером Оксаной Самойловой. Также модель задалась вопросом, есть ли у музыканта рояль.

До этого в Сети появились слухи о беременности Дибровой. На новых снимках в соцсетях она позировала с округлившимся животом. Многие интернет-пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной расставания пары и прекращения попыток Диброва сохранить брак.