21 октября 2025 в 18:59

«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко

Диброва опубликовала фотографии особняка, в котором теперь живет с Товстиком

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Полина Диброва после развода с супругом Дмитрием переехала в новый дом. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она начала публиковать кадры из особняка, в котором сейчас живет вместе с новым возлюбленным — миллиардером Романом Товстиком.

Новый дом, новая жизнь, — написала знаменитость.

На кадрах можно заметить букеты белых роз, а на самом видном месте лежит корона за победу в конкурсе «Миссис Россия — 2017». На столе — пакеты Dior и Louis Vuitton и конфеты. Совместные снимки пара пока публиковать не спешит, при этом Диброва признается, что счастлива.

Ранее Диброва заявила, что рэпер Джиган сексуально лысеет, «как фасоль». Она выразила надежду, что не виновата в его разводе с блогером Оксаной Самойловой. Также модель задалась вопросом, есть ли у музыканта рояль.

До этого в Сети появились слухи о беременности Дибровой. На новых снимках в соцсетях она позировала с округлившимся животом. Многие интернет-пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной расставания пары и прекращения попыток Диброва сохранить брак.

