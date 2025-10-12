«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой Бывшая жена Диброва пошутила, что лысеющий Джиган в ее вкусе

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в своем Telegram-канале пошутила, что лысеющий Джиган в ее вкусе. Так она отреагировала на новость о разводе рэпера и модели Оксаны Самойловой.

Он так сексуально лысеет, мммм, как фасоль. А еще у него детей много. Все как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль? — задалась она вопросом.

До этого Самойлова впервые вышла на связь после появления информации о разводе с рэпером. Она опубликовала серию фотографий, где позирует в боди с декоративными разрезами и металлическими элементами. Съемка проходила без макияжа, с распущенными волосами в просторной квартире с панорамным видом на Москву. Подписчики предположили, что эта квартира может стать ее новым местом проживания после возможного расставания с мужем.

Ранее в Сети появились слухи о беременности Полины, основанные на новых фото в соцсетях с округлившимся животом и на ее резком похудении. Пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной развода и прекращения попыток Диброва сохранить брак.