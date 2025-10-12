Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:28

«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой

Бывшая жена Диброва пошутила, что лысеющий Джиган в ее вкусе

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в своем Telegram-канале пошутила, что лысеющий Джиган в ее вкусе. Так она отреагировала на новость о разводе рэпера и модели Оксаны Самойловой.

Он так сексуально лысеет, мммм, как фасоль. А еще у него детей много. Все как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль?задалась она вопросом.

До этого Самойлова впервые вышла на связь после появления информации о разводе с рэпером. Она опубликовала серию фотографий, где позирует в боди с декоративными разрезами и металлическими элементами. Съемка проходила без макияжа, с распущенными волосами в просторной квартире с панорамным видом на Москву. Подписчики предположили, что эта квартира может стать ее новым местом проживания после возможного расставания с мужем.

Ранее в Сети появились слухи о беременности Полины, основанные на новых фото в соцсетях с округлившимся животом и на ее резком похудении. Пользователи предположили, что именно беременность от нового избранника могла стать окончательной причиной развода и прекращения попыток Диброва сохранить брак.

Оксана Самойлова
Джиган
разводы
Полина Диброва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.