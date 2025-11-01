Россиянка пришла на развод с игрушкой для взрослых Жительница Уфы пришла в суд по разводу с трехголовым фаллоимитатором

В Уфе на заседание по разводу 37-летняя женщина принесла с собой трехглавый фаллоимитатор, передает Telegram-канал Mash. Игрушка для взрослых была обнаружена на входе в здание.

По информации канала, женщина передала устройство и вошла в помещение. Там к ней присоединился пристав. После завершения заседания ей вернули фаллоимитатор.

Ранее психолог Надежда Шегрен сообщила, что ранние браки часто заканчиваются разводом из-за недостатка опыта. По ее словам, молодожены не понимают свои границы и желания, что мешает сохранить отношения. Конфликты возникают даже из-за мелочей. Первый брак может быть продолжением отношений с матерью, а не взрослым союзом. Шегрен отметила, что брак в 40 лет происходит из-за привычки к одинокой жизни и страха одиночества.

До этого психолог Олеся Иневская заявила, что осенью многие люди склонны подводить итоги прошедшего года и переоценивать свои отношения. Она объяснила это не только внутренними размышлениями, но и нейробиологическими факторами. По ее словам, сокращение светового дня и ухудшение погоды влияют на психологическое состояние человека, что может приводить к обострению неудовлетворенности личной жизнью и даже расставаниям.