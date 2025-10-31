Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:28

Психолог рассказала, почему люди часто расстаются в осенний период

Психолог Иневская: осенью люди чаще переоценивают свою личную жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью люди склонны подводить итоги года и переоценивать отношения, что нередко приводит к расставаниям, заявила «ФедералПресс» психолог Олеся Иневская. По ее словам, в этот период некоторые люди неосознанно погружаются в себя и острее ощущают неудовлетворенность личной жизнью.

Это объяснимо даже с нейробиологической точки зрения: существует эффект контекстно-зависимой памяти, когда возвращение осенней атмосферы автоматически пробуждает прошлые эмоциональные состояния, — пояснила Иневская.

Она добавила, что осенью у людей также меняется психологическое состояние. Это связано с сокращением светового дня и ухудшением погоды. В частности, у многих людей снижается уровень серотонина и в целом ухудшается настроение, подытожила эксперт.

Ранее председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что решение для кризиса в отношениях можно найти в церкви. Однако, по его словам, ответственность за действия всегда остается за человеком.

психологи
отношения
осень
общество
