Россиянам объяснили, нужно ли идти в церковь для спасения отношений Депутат Иванов: кризис в отношениях помогут разрешить в церкви

Решение для кризиса в отношениях можно найти в церкви, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, ответственность за действия всегда остается за человеком.

Для верующего человека храм — это место для молитвы, покаяния и поиска духовного совета, а не пункт для решения житейских вопросов одним визитом. Церковь учит нас с ответственностью подходить к своим поступкам и отношениям. Если пара переживает сложный период, то, конечно, можно и нужно прийти к священнику за мудрым советом, попросить благословения на поиск верного пути, — поделился Иванов.

Он отметил, что самое важное — это искреннее стремление понять себя и сложившуюся ситуацию. По его словам, священник может помочь взглянуть на проблему с духовной точки зрения, предложив совместную молитву или беседу, но окончательное решение должно приниматься тем, кто обратился за помощью.

Наша вера дает нам все необходимое для того, чтобы с миром в душе пережить даже самые тяжелые расставания. Обращение к Богу, исповедь и причастие — вот что дает настоящую опору и помогает поставить не точку, а найти новый чистый лист в жизни. Истинное завершение происходит в сердце, через смирение и прощение, — резюмировал Иванов.

