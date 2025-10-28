Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:32

Суд по разводу Джигана и Самойловой: кто не явился, с кем останутся дети

Джиган и Оксана Самойлова Джиган и Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В московском суде сегодня, 28 октября, прошло заседание по делу о разводе рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) и блогера Оксаны Самойловой. Что об этом известно, с кем останутся дети пары в случае их расставания?

Как прошло заседание по делу о разводе Джигана и Самойловой

Оксана Самойлова приехала в суд и подтвердила желание развестись с Джиганом. Ее интересы представляет адвокат Сергей Жорин. Сам музыкант на заседание не явился.

Блогер призналась, что не виделась с супругом с сентября. По ее словам, их четверо общих детей живут то у нее, то у певца. С кем наследники останутся в случае развода, она не раскрыла.

Также Самойлова сообщила, что она на протяжении 17 лет ждала, когда Джиган повзрослеет, но этого так и не произошло.

«Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за пару месяцев, нужно пару лет. Я 17 лет ждала. Мое терпение закончилось», — заявила модель.

Следующее заседание состоится 17 ноября.

Джиган Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о разводе Джигана и Самойловой

Заявление было подано Оксаной Самойловой в мировой суд Москвы 6 октября 2025 года.

В 2020 году супруги уже собирались развестись из-за того, что Джиган употреблял запрещенные вещества и изменял ей. Однако тогда пара не пришла на заседание, которое происходило в Головинском суде в Москве. Спустя время модель и рэпер помирились.

«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш, и дети не ваши. Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: „Делай как я!“ Не делайте как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась, это мои ошибки и мои уроки. На вас это никак не отразится, понимаете?!» — комментировала тогда Самойлова.

При этом недавно блогер также заявляла, что они с мужем «всегда вместе навсегда».

«Всегда вместе навсегда. Мои родители вместе больше 25 лет, и все эти 25 лет они идут на бесконечные уступки друг другу. Мы, прожившие вместе уже 15 лет, и все наши друзья, состоящие в браке десятилетиями, делают то же самое. Семья — это не соло, как зачитал мой брат в своем треке. Сейчас со всех сторон мы слышим о здоровом эгоизме и о том, что никто никому ничего не должен. Но есть одно „но“ — в семье ты должен всем и всегда», — говорила она.

Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей и сына.

