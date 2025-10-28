Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:47

Стало известно, кто будет защищать интересы Джигана в суде

Адвокат Сергей Жорин будет представлять Джигана в суде по разводу с Самойловой

Сергей Жорин Сергей Жорин Фото: Личный архив Сергея Жорина

Интересы рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко) в суде по делу о разводе с блогером Оксаной Самойловой будет представлять адвокат Сергей Жорин, сообщили «Известия». Как уточнил юрист, заседание пройдет 28 октября.

Это правда. Но доверитель пока не уполномочил давать комментарии. Тем более что сегодня только беседа, — сказал Жорин.

Ранее Джиган не пришел на судебное заседание по разводу, как уточнила сама Самойлова. По ее словам, супруги не виделись с 20 сентября. Тем не менее адвокаты надеются на мирное урегулирование вопроса. Следующее заседание запланировано на середину ноября.

До этого Самойлова официально подтвердила слухи о предстоящем разводе с Джиганом после 17 лет брака, признавшись в сложных переживаниях из-за распада семьи. Она опровергла версии о пиаре, отметив нестабильное эмоциональное состояние. При этом она не стала раскрывать детали и оставила без ответа вопрос о реакции детей на ситуацию.

Вместе с тем Самойлова сменила имидж: она состригла длинную челку. Свою новую прическу она сопроводила подписью «Моя новая эра».

