Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) намеренно затягивает бракоразводный процесс с блогером Оксаной Самойловой, надеясь на примирение с супругой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, отсутствие музыканта на судебных заседаниях является частью стратегии, направленной на выигрыш времени.

Нужно понимать, что отсутствие Джигана на суде, естественно, затягивает процесс. Заседания могут откладывать одно за другим. Возможно, Джиган так пытается выиграть время, чтобы помириться с Самойловой. Все-таки у них настоящая семья, настоящая любовь. Они много лет вместе, они вместе поднимались. И Самойлова при нем стала красавицей, и дети там действительно любимые, желанные. Версия, что его отсутствие на заседаниях приведет к более выгодным для него результатам, — это вряд ли. Это просто позиционная борьба, временная, — высказался Бенхин.

Ранее стало известно, что Джиган не явился на заседание по разводу с Самойловой в суд. Блогер также рассказала, что дети видятся по желанию с ней и отцом. По словам Самойловой, она допускала, что муж не придет на заседание.