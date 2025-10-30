Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь Самойлова призналась, что ее старшая дочь работает продавцом

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой Ариела работает продавцом в магазине, об этом светская львица рассказала корреспонденту NEWS.ru на премии «Жара MEDIA AWARDS 2025». По ее словам, 14-летней девушке нравится зарабатывать собственные деньги.

Ариела работает в магазине продавцом <…>. [Ей нравятся] деньги, работа, — поделилась Самойлова.

Блогер отметила, что дочь-подросток легко нашла общий язык с 20-летними коллегами. Ариела ощущает себя и ведет взрослее, чем она есть на самом деле, добавила она.

Ранее Самойлова назвала абсурдными слухи о том, что блогеры сами взламывают свои аккаунты в соцсетях для заработка. Она заявила, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью.

До этого блогер на фоне сообщений о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) похвасталась в соцсетях наличием тайного поклонника. Знаменитость запечатлела несколько огромных корзин с розами, признавшись, что щедрого дарителя она не знает. Самойлова подчеркнула, что букет состоял из 10 тыс. роз.