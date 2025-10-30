Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 20:48

Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь

Самойлова призналась, что ее старшая дочь работает продавцом

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой Ариела работает продавцом в магазине, об этом светская львица рассказала корреспонденту NEWS.ru на премии «Жара MEDIA AWARDS 2025». По ее словам, 14-летней девушке нравится зарабатывать собственные деньги.

Ариела работает в магазине продавцом <…>. [Ей нравятся] деньги, работа, — поделилась Самойлова.

Блогер отметила, что дочь-подросток легко нашла общий язык с 20-летними коллегами. Ариела ощущает себя и ведет взрослее, чем она есть на самом деле, добавила она.

Ранее Самойлова назвала абсурдными слухи о том, что блогеры сами взламывают свои аккаунты в соцсетях для заработка. Она заявила, что подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью.

До этого блогер на фоне сообщений о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) похвасталась в соцсетях наличием тайного поклонника. Знаменитость запечатлела несколько огромных корзин с розами, признавшись, что щедрого дарителя она не знает. Самойлова подчеркнула, что букет состоял из 10 тыс. роз.

Оксана Самойлова
дети
подростки
работа
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда прекратил все полеты
Подростки в России присоединились к опасному западному тренду
Минобороны ДНР прекратит свое существование
Минимум 60 000: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2025 году
Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье
Издевательства школьниц над пенсионером попали на видео
Москалькова рассказала, как защитить выплаты участникам СВО от мошенников
Преследовавший бывшую депутат выступил со встречным обвинением
Россиянам рассказали, как смытые в унитаз ватные палочки влияют на экологию
«Не обезьянничать»: Мединский поддержал замену названий городов Украины
Российские туристы назвали главную проблему при въезде в Китай
Международные резервы России снизились на $11,2 млрд за неделю
Стало известно, изменился ли утилизационный сбор в России
Профессор предупредила, что ИИ-технологии начинают вытеснять человека
В Киеве приспустили главный флаг Украины
Пучков пристыдил россиян за одну особенность
Зимняя подкормка птиц: как, кого и чем кормить безопасно и правильно
Потерянная голова и останки зацепера: главные ЧП дня
Россиянам запретят ездить через Крымский мост: кого коснется, что известно
Дроздов рассказал, сколько видов животных скрывается от науки
Дальше
Самое популярное
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.