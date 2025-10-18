Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:00

Суд арестовал подозреваемого в нападении на жену казанского бизнесмена

Казанский суд арестовал до 14 декабря напавшего на жену бизнесмена мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста до 14 декабря для одного из фигурантов дела о нападении на супругу предпринимателя из известной строительной династии Ивана Шевырева, передает Telegram-канал Mash Iptash. Подозреваемым в совершении преступления стал Бурихоне Хамидов.

По информации канала, мужчина неофициально сотрудничал с компанией, где работает муж пострадавшей. По версии следствия, Хамидов помог организовать слежку за женщиной, после чего его соучастник напал на нее, используя нож.

Инцидент произошел 14 октября на парковочной площадке рядом с гимназией на улице Восстания. Женщина сопровождала дочь до школы, когда внезапно на нее напал мужчина с ножом. Он нанес ей несколько ударов в грудь и шею, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что преступники начали следить за жертвой с сентября, меняя машины и ожидая удобного момента. Местные жители видели двух подозрительных мужчин в черной мотоэкипировке и шлемах, которые осматривали территорию и сидели в засаде в кустах. Казанцы пытались узнать их личности, но безуспешно.

Казань
нападения
бизнесмены
суды
аресты
