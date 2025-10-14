Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сталкер искромсал ножом жену крупного казанского бизнесмена

В Казани злоумышленник напал с ножом на супругу местного бизнесмена

Сталкер на электровелосипеде напал с ножом на жену казанского бизнесмена, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, жертвой сталкера стала супруга предпринимателя из известной строительной династии Ивана Шевырева. Он владеет несколькими фирмами, которые занимаются строительством дорог.

Нападение произошло утром у гимназии № 94 на улице Восстания в Казани. 34-летняя Ирина Шевырева приехала на BMW X6, чтобы отвезти ребенка в школу. Когда женщина проводила дочь и собиралась вернуться к машине, на нее внезапно набросился мужчина, приехавший на электровелосипеде.

Мужчина наносил многочисленные удары в шею и грудь. Прохожие оказали Ирине помощь. В данный момент полиция разыскивает нападавшего. Пока неизвестно, что стало мотивом преступления.

Ранее пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви армянского города Чаренцаван. Тот пришел на службу, чтобы проститься с крестником, погибшим в ДТП. Пострадавшего доставили в городской медцентр в крайне тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти. 57-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.

