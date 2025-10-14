Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:28

Появились детали нападения на жену бизнесмена в Казани

В Казани напавший на жену бизнесмена преступник работал с подельником

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напавший на жену бизнесмена в Казани преступник работал с подельником, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, они вместе следили за жертвой с начала сентября, меняли транспорт и ждали подходящего момента. Жители дома, где напали на 34-летнюю женщину, подтвердили, что не раз видели двух одинаково одетых подозрительных людей.

Мужчины носили черную мотоэкипировку и шлемы. Планировавшие нападение подъезжали со стороны парковки, исследовали местность и по несколько часов сидели в кустах. Местные смогли сфотографировать подельников. Казанцы утверждают, что пытались выяснить намерения и личности мужчин, но не получилось.

Во вторник, 14 октября, пострадавшая привезла дочь к школе перед уроками, девочка попрощалась с матерью и отправилась на учебу. Нападавший поминутно просчитал маршрут жертвы, предположительно, приехал на электровелосипеде, и начал ждать удобного момента. Когда школьница отошла на достаточное расстояние, женщине нанесли несколько ударов ножом в грудь и шею. Пострадавшая остается в хирургии в крайне тяжелом состоянии, утверждают авторы поста.

Нападение на 34-летнюю женщину попало на видео. Инцидент произошел рядом с казанской гимназией № 94, когда потерпевшая собиралась сесть в машину. Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело.

Казань
нападения
жертвы
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брыльска и Вайкуле: кто из иностранных звезд СССР отвернулся от России
Момотов пожаловался на скромные доходы
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Расторгуев рассказал, какой должна быть помощь детям
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.