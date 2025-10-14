Появились детали нападения на жену бизнесмена в Казани В Казани напавший на жену бизнесмена преступник работал с подельником

Напавший на жену бизнесмена в Казани преступник работал с подельником, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, они вместе следили за жертвой с начала сентября, меняли транспорт и ждали подходящего момента. Жители дома, где напали на 34-летнюю женщину, подтвердили, что не раз видели двух одинаково одетых подозрительных людей.

Мужчины носили черную мотоэкипировку и шлемы. Планировавшие нападение подъезжали со стороны парковки, исследовали местность и по несколько часов сидели в кустах. Местные смогли сфотографировать подельников. Казанцы утверждают, что пытались выяснить намерения и личности мужчин, но не получилось.

Во вторник, 14 октября, пострадавшая привезла дочь к школе перед уроками, девочка попрощалась с матерью и отправилась на учебу. Нападавший поминутно просчитал маршрут жертвы, предположительно, приехал на электровелосипеде, и начал ждать удобного момента. Когда школьница отошла на достаточное расстояние, женщине нанесли несколько ударов ножом в грудь и шею. Пострадавшая остается в хирургии в крайне тяжелом состоянии, утверждают авторы поста.

Нападение на 34-летнюю женщину попало на видео. Инцидент произошел рядом с казанской гимназией № 94, когда потерпевшая собиралась сесть в машину. Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело.