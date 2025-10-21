Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню

Нежная, сладковатая и ароматная — так выглядит идеальная запеченная свекла в фольге. Этот простой способ сохраняет всю пользу овоща и усиливает вкус натуральной сладости. Чтобы запечь свеклу вкусно, достаточно взять три крупных клубня, четыре зубчика чеснока, пару веточек розмарина, чайную ложку оливкового масла, немного соли и перца.

Каждую свеклу очищают, нарезают крупными дольками, кладут в центр фольги, добавляют измельченный чеснок и листья розмарина. Сбрызгивают маслом, слегка солят и заворачивают в плотный конверт. Чтобы свекла с чесноком и розмарином получилась мягкой, ее запекают при 190 градусах около часа. После приготовления фольгу приоткрывают, чтобы дать ароматам раскрыться.

Готовое блюдо можно подавать как самостоятельный гарнир или добавлять в салаты. Благодаря розмарину свекла приобретает выразительный травяной аромат, а чеснок делает вкус насыщенным и пикантным. Такой способ приготовления идеально подойдет тем, кто ищет, как вкусно запечь свеклу в духовке без потери цвета и пользы.

Ароматная, сочная и полезная — свекла в фольге с чесноком и розмарином станет любимым гарниром на каждый день.

