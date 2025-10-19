Козий сыр и тыква — сочетание, которое удивляет: незабываемый салат

Салат из тыквы с козьим сыром и руколой — идеальный выбор для легкого и полезного обеда или ужина. Для приготовления потребуется 200 граммов тыквы, 50 граммов руколы, 50 граммов козьего сыра и одна столовая ложка оливкового масла.

Тыкву нарезают небольшими кубиками и обжаривают на масле до мягкости и легкой золотистой корочки, затем остужают. Руколу аккуратно промывают и укладывают в салатник, добавляют тыкву и крошеный козий сыр. Все ингредиенты перемешиваются и заправляются небольшим количеством оливкового масла и щепоткой соли. Такой салат сочетает сладость тыквы, мягкую сливочность сыра и свежую горчинку руколы, создавая гармоничный вкус.

Салат из тыквы с козьим сыром и руколой получается питательным, легким и ярким, а его красивое сочетание цветов делает блюдо привлекательным на столе. Простота рецепта и баланс ингредиентов позволяют готовить салат в будние дни и на праздничный стол, радуя свежестью и насыщенным вкусом.

