Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем

Кетозавтрак с яйцом пашот, лососем и шпинатом — отличное начало дня для поддержания энергии и здоровья. Для приготовления потребуется одно яйцо, 50 граммов слабосоленого лосося, 20 граммов свежего шпината и одна чайная ложка оливкового масла.

Шпинат слегка обжаривают на масле до мягкости, затем укладывают на тарелку. Яйцо аккуратно варят так, чтобы белок был плотным, а желток остался жидким и тягучим. Лосось нарезают тонкими ломтиками и выкладывают поверх шпината, затем добавляют яйцо пашот. Для вкуса можно слегка посолить и поперчить.

Такой кетозавтрак с яйцом пашот, лососем и шпинатом сочетает полезные белки, полезные жиры и минимальное количество углеводов, идеально подходя для кетодиеты. Подача салата с яйцом пашот сохраняет нежную текстуру ингредиентов и делает блюдо привлекательным на вид.

Кетозавтрак с яйцом пашот, лососем и шпинатом не только сытный и полезный, но и красивый, радует глаз и насыщает организм с утра.

