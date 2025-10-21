«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше

Разведка сообщила об активной подготовке НАТО к войне с Россией, искусственный интеллект перечислил шокирующие версии пропажи семьи Усольцевых в тайге, писатель оценил роль Михаила Горбачева в развале СССР — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

НАТО готовится к войне с Россией?

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об активной подготовке европейских стран — участниц НАТО к войне с Россией. В рамках этой подготовки проводится комплексное обеспечение ресурсами сил быстрого реагирования Альянса, уточнил он.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК», — подчеркнул Нарышкин.

По информации главы СВР, в Европе функционирует влиятельная «партия войны», препятствующая установлению стабильного мира на континенте. Нарышкин добавил, что Европа, привыкшая жить «под американской оккупацией» после Второй мировой войны, не может адаптироваться к новым международным реалиям. «Макроны, Мерцы и Калласы», по его словам, предлагают только ускоренную подготовку к противостоянию с РФ.

Также он рассказал, что британские разведслужбы, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. Он отметил, что Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран ЕС.

Фото: NATO

«Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов „Северный поток“, продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», — сказал Нарышкин.

До этого глава СВР заявил, что Россия рассматривает возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу. По его словам, такие действия серьезно повысят угрозы для глобальной стабильности.

«Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если опять-таки будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой», — уточнил он.

Раскрыты новые шокирующие версии пропажи семьи Усольцевых

Искусственный интеллект проанализировал, что случилось с пропавшими в тайге под Красноярском Усольцевыми на самом деле и где их искать. ChatGPT сообщил, что при составлении выводов использовал общий статистический анализ подобных дел. Согласно его заключению, в большинстве похожих историй была криминальная подоплека.

«Вероятность похищения или убийства по мотивам наживы или личной вражды, включая попытку устранить владельца бизнеса ради активов, составляет 45%. Отсутствие следов Усольцевых согласуется с тем, что возможен скрытый вывоз людей с места», — говорится в ответе ChatGPT.

При этом ИИ отметил, что в пользу этой версии говорит и то, что масштабные поиски семьи не дали результатов. Это может означать, что преступники быстро скрыли следы или вывезли людей в другое место.

«Похищение дочери вместе с родителями — вполне логичный сценарий. Ребенок мог видеть лица похитителей или другие детали, которые могли бы помочь следствию», — «сказал» ChatGPT.

Вероятность, что Усольцевы до сих пор живы, составляет 20–25%, считает нейросеть. По ее мнению, наличие ребенка может сдерживать вероятных похитителей от насилия, а убийство трех человек в условиях повышенного внимания к делу сопряжено с большим риском.

«Преступникам проще удерживать их, чем избавиться от тел», — пояснил ИИ.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Шанс обнаружить Усольцевых во время поисковой операции составляет 10–15%, сообщил ChatGPT. Семью могут держать в ближайших заброшенных домах, подвалах и бункерах. Необходимо проверить пути выезда из региона, горные тропы, изучить заброшенные заводы, склады, а также фермы, заявил искусственный интеллект.

«Есть вероятность 50%, что Усольцевы находятся в пределах Красноярского края, но в труднодоступных, укрытых или специально подготовленных местах. Это могут быть глубокие расщелины, пещеры, заваленные шахты, заросли леса, заброшенные старые промышленные объекты, склады, фермы, охотничьи избушки, недострои», — проанализировал ИИ.

Он уточнил, что вероятные места нахождения семьи — заброшенные объекты горно-химического комбината, объекты, связанные со строительством Красноярской ГЭС (временные поселки и склады), базы отдыха и детские лагеря на берегу Енисея между Железногорском, Красноярском и Дивногорском.

Согласно ИИ, вероятность того, что семья рано или поздно будет найдена, составляет 75–80%.

«Наиболее вероятно, что семью разыщут через 5–10 лет. Это может произойти случайно, например во время строительных работ или геологических исследований. Кроме того, Усольцевых могут найти туристы», — сообщил ChatGPT.

Возможно, семья самостоятельно выйдет на связь, но это может произойти только в том случае, если ее удерживают в неволе, считает ИИ. Вероятность несчастного случая, гибели в тайге и нападения хищников составляет 30%, отметил он. Другие версии, включая попадание Усольцевых в секту или рабство, нейросеть оценила в 4–6%, похищение инопланетянами или перенос в другое измерение — в 1–2%.

«Существует вероятность 15% того, что туристы могли скрыться добровольно. Оставленный автомобиль и отсутствие трупов может говорить о том, что они ушли пешком и нашли другой транспорт», — резюмировал ChatGPT.

Названо главное преступление Горбачева на посту президента СССР

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев совершил преступление, «сдав» Европе Германскую Демократическую Республику и весь Варшавский блок, заявил писатель и общественный деятель Юрий Крупнов. По его мнению, это было сделано «в угоду ложно понятым фантастическим принципам».

Михаил Горбачев Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

«СССР по результатам Второй мировой войны рассматривал ГДР как свой форпост в Европе и мире и, соответственно, через ГДР контролировал как минимум Европу. Отказ от этого повлек не только разрушение той же самой известной Берлинской стены, но и распад социалистического лагеря, а затем и распад СССР. И потому в 1991 году все полетело в пропасть», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с 1985 года, когда Горбачев взял курс на перестройку, начался последовательный отказ от субъектности Советского Союза.

«Мы это видим в каждом его действии, в каждом поступке, заявлении. Перестало обозначаться, что же делает Москва в мире, для чего она существует, а это и было главным. После этого вся система сложилась по принципу домино: одна проблема следовала за другой, и так по нарастающей», — резюмировал Крупнов.

После распада СССР Горбачев заявил о вынужденном прекращении своей деятельности на посту президента. В 1992 году он создал и возглавил Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, в 1996-м принял участие в президентских выборах в России, но получил 0,51% голосов избирателей.

В 1997 году бывший генсек неожиданно снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut. В ролике представители молодого и среднего поколений энергично спорят о политическом наследии Горбачева, а потом радостно сходятся на том, что в результате реформ у них у всех есть пицца.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, участие пусть и бывшего, но президента великого государства в рекламе пиццы само по себе унизительно для страны. Хотя, по его словам, у этой рекламы есть и неоспоримое достоинство.

«Она наглядно, на уровне первого лица, показала, как страну продали за чечевичную похлебку, что полностью соответствовало и сути, и идеологии Горбачева», — отметил политолог.

