«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев совершил преступление, «сдав» Европе Германскую Демократическую Республику и весь Варшавский блок, сказал в беседе с NEWS.ru писатель и общественный деятель Юрий Крупнов. По его мнению, это было сделано «в угоду ложно понятым фантастическим принципам».

СССР по результатам Второй мировой войны рассматривал ГДР как свой форпост в Европе и мире и, соответственно, через ГДР контролировал как минимум Европу. Отказ от этого повлек не только разрушение той же самой известной Берлинской стены, но и распад социалистического лагеря, а затем и распад СССР. И потому в 1991 году все полетело в пропасть, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с 1985 года, когда Горбачев взял курс на перестройку, начался последовательный отказ от субъектности Советского Союза.

Мы это видим в каждом его действии, в каждом поступке, заявлении. Перестало обозначаться, что же делает Москва в мире, для чего она существует, а это и было главным. После этого вся система сложилась по принципу домино — одна проблема следовала за другой, и так по нарастающей, — указал Крупнов.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что политики Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Борис Ельцин работали на правительство США и намеренно разрушили СССР. Он также предположил, что на программу по распаду Советского Союза Вашингтон потратил огромные средства.