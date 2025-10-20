Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:41

«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР

Публицист Крупнов: сдача Варшавского блока стала преступлением Горбачева

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: Arnie Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев совершил преступление, «сдав» Европе Германскую Демократическую Республику и весь Варшавский блок, сказал в беседе с NEWS.ru писатель и общественный деятель Юрий Крупнов. По его мнению, это было сделано «в угоду ложно понятым фантастическим принципам».

СССР по результатам Второй мировой войны рассматривал ГДР как свой форпост в Европе и мире и, соответственно, через ГДР контролировал как минимум Европу. Отказ от этого повлек не только разрушение той же самой известной Берлинской стены, но и распад социалистического лагеря, а затем и распад СССР. И потому в 1991 году все полетело в пропасть, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с 1985 года, когда Горбачев взял курс на перестройку, начался последовательный отказ от субъектности Советского Союза.

Мы это видим в каждом его действии, в каждом поступке, заявлении. Перестало обозначаться, что же делает Москва в мире, для чего она существует, а это и было главным. После этого вся система сложилась по принципу домино — одна проблема следовала за другой, и так по нарастающей, — указал Крупнов.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что политики Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Борис Ельцин работали на правительство США и намеренно разрушили СССР. Он также предположил, что на программу по распаду Советского Союза Вашингтон потратил огромные средства.

Михаил Горбачев
США
преступление
СССР
преступления
история
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
