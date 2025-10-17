Алаудинов назвал имена виновных в распаде СССР Алаудинов обвинил Горбачева и Ельцина в работе на Госдеп США

Политики Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Борис Ельцин работали на правительство США и намеренно разрушили СССР, выразил мнение в интервью NEWS.ru замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он предположил, что на программу по распаду Советского Союза Штаты потратили огромные средства.

На развал СССР были потрачены триллионы долларов. Сумели протащить во власть в Советском Союзе предателей — Горбачева, Ельцина, Яковлева, которому теперь во внутреннем дворике ЦРУ поставили памятник. Представьте себе, СССР управляли люди, которые работали на Госдеп США, на ЦРУ. Это была огромная программа по распаду страны, — полагает Алаудинов.

Он допустил вероятность возрождения Советского Союза в том или ином виде после победы России в СВО. Бывшие республики, по мнению командира спецназа «Ахмат», сами захотят присоединиться обратно к России.

Я думаю, как только мы победим в СВО, бывшие республики СССР захотят вернуться обратно в объятия России. Даже те, которые сейчас пытаются уйти от нас подальше. Но обычно все любят дружить с победителями, — пояснил боевой генерал.

Ранее Алаудинов заявил, что певица Алла Пугачева оскорбила десятки тысяч жителей Чеченской республики, когда положительно оценила деятельность лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Герой России напомнил, что из-за политики Дудаева погибли сотни людей в Чечне в 90-е.

Он также допустил вероятность открытого конфликта стран Запада и России. Однако в этом случае, подчеркнул командир спецназа «Ахмат», Москва будет вынуждена применить ядерное оружие.