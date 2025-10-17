Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:18

Алаудинов назвал имена виновных в распаде СССР

Алаудинов обвинил Горбачева и Ельцина в работе на Госдеп США

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политики Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Борис Ельцин работали на правительство США и намеренно разрушили СССР, выразил мнение в интервью NEWS.ru замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он предположил, что на программу по распаду Советского Союза Штаты потратили огромные средства.

На развал СССР были потрачены триллионы долларов. Сумели протащить во власть в Советском Союзе предателей — Горбачева, Ельцина, Яковлева, которому теперь во внутреннем дворике ЦРУ поставили памятник. Представьте себе, СССР управляли люди, которые работали на Госдеп США, на ЦРУ. Это была огромная программа по распаду страны, — полагает Алаудинов.

Он допустил вероятность возрождения Советского Союза в том или ином виде после победы России в СВО. Бывшие республики, по мнению командира спецназа «Ахмат», сами захотят присоединиться обратно к России.

Я думаю, как только мы победим в СВО, бывшие республики СССР захотят вернуться обратно в объятия России. Даже те, которые сейчас пытаются уйти от нас подальше. Но обычно все любят дружить с победителями, — пояснил боевой генерал.

Ранее Алаудинов заявил, что певица Алла Пугачева оскорбила десятки тысяч жителей Чеченской республики, когда положительно оценила деятельность лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Герой России напомнил, что из-за политики Дудаева погибли сотни людей в Чечне в 90-е.

Он также допустил вероятность открытого конфликта стран Запада и России. Однако в этом случае, подчеркнул командир спецназа «Ахмат», Москва будет вынуждена применить ядерное оружие.

Апти Алаудинов
Борис Ельцин
Михаил Горбачев
СССР
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.