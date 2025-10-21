Облили бензином и подожгли: в Дагестане казнили убийцу двух девочек

В августе 2005 года в Каякентском районе Дагестана был убит ранее судимый Агарза Омаров. Незадолго до этого он стал главным подозреваемым в деле об изнасиловании и убийстве двух девочек. NEWS.ru рассказывает о событиях того времени.

Трупы двух девочек

Сообщения об убийстве Омарова появились 29 августа 2005 года. Lenta.ru писала, что местные жители блокировали дом 38-летнего подозреваемого и не позволили милиции задержать или арестовать его. В ночь на понедельник они сожгли дом вместе с хозяином.

При этом агентство РИА Новости опубликовало иную версию произошедшего. Там писали, что тела девочек со следами изнасилования и удушения были найдены в саду Омарова и его убил сосед, являвшийся отцом одной из девочек. Он якобы ударил подозреваемого камнем, а затем сжег тело, после чего 200 местных жителей подожгли двухэтажный дом Омарова и три машины, которые были припаркованы во дворе.

Отец рыл могилы голыми руками

Как писал «Коммерсантъ», изнасилованные и убитые девочки были двоюродными сестрами. Пропали они 27 августа. На поиск исчезнувших детей отправились их родственники, к которым присоединилось почти все мужское население четырехтысячного села. На след пропавших их вывела продавщица сельского магазина. Она сказала, что видела, как девочек ласково подзывал к себе Омаров. Правда, она не заметила, подошли они к мужчине или нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сначала семья Омарова устояла перед напором местных жителей, но спустя время отец одной из девочек нашел могилы с изуродованными телами за садом у реки, напротив дома Омаровых.

Агарза при этом с детства отличался скверным характером. В 16 лет он попал в колонию по статье о мужеложстве, а после освобождения снова имел привод в милицию за то, что обокрал свою тетку.

Облили бензином и подожгли

Поначалу схваченный родственниками девочек Омаров все отрицал, но после первых ударов признался. Сказал, его «черт попутал», и начал слезно просить пощады.

«В каком-то смысле нас подвело то, что мы параллельно еще проводили следственные действия. Оказывается, в это время преступник уже был схвачен, и начинался самосуд. Наши сотрудники прибыли к месту этого самосуда только тогда, когда преступника уже убили, облили бензином и подожгли», — оправдывались потом сотрудники Каякентского РОВД.

Родственников убийцы изгнали из села, их дом сожгли и запретили им хоронить труп преступника на местном кладбище.

На суде по делу об убийстве подозреваемого все свидетели твердили, что не могли понять, кто в итоге нанес смертельные удары душегубу.

«Ни один свидетель не показал, что видел, как произошло убийство, ни в суде, ни даже на предварительном следствии», — говорил адвокат отца убитой девочки, ставшего основным подозреваемым в убийстве Омарова.

Признав, что мужчина совершил убийство в состоянии аффекта, суд назначил ему один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

