ChatGPT назвал место, где могут быть Усольцевы ChatGPT допустил, что Усольцевы могут скрываться в заброшенных местах

Скорее всего, пропавшие члены семьи Усольцевых находятся в труднодоступном месте — глубоких расщелинах или пещерах, предположил ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru. По «мнению» нейросети, одно из вероятных мест нахождения супругов с пятилетней дочкой — заброшенные объекты горно-химического комбината.

50%, что Усольцевы находятся в пределах Красноярского края, но в труднодоступных, укрытых или специально подготовленных местах. Это могут быть глубокие расщелины, пещеры, заваленные шахты, заросли леса, заброшенные старые промышленные объекты, склады, фермы, охотничьи избушки. Одно из вероятных мест нахождения семьи — заброшенные объекты горно-химического комбината в Железногорске, — говорится в ответе искусственного интеллекта.

Он отметил, что шанс обнаружения Усольцевых непосредственно в ходе поисковой операции — 10--15%. По «мнению» нейросети, шанс того, что семью похитили и вывезли в другие регионы России, составляет 30%.

Ранее сообщалось, что место пропажи семьи Усольцевых в тайге привлечет множество туристов, поэтому людям нужно научиться правильно ходить в таежные походы. В рюкзаке всегда должна быть теплая одежда, еда, газовая горелка.