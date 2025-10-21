Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:43

«Спасали дочку»: Усольцев раскрыл ужасающую версию пропажи семьи в тайге

Поиски пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и пятилетней Арины — продолжаются четвертую неделю. За все это время спасатели не обнаружили никаких зацепок. NEWS.ru разыскал знакомого супругов Константина, который является их однофамильцем. В эксклюзивном интервью он сообщил, что хорошо знает тайгу и выдвинул свою версию исчезновения туристов.

Как Усольцев познакомился с семьей, пропавшей в тайге под Красноярском

Константин Усольцев рассказал, что пропавшая семья жила в городе Сосновоборске неподалеку. Мужчина познакомился с Ириной около года назад в социальных сетях. Его удивило, что у них общая фамилия, и он поинтересовался, не родственники ли они. Женщина ответила, что взяла фамилию мужа.

Усольцев рассказал о том, что жители региона часто встречают медведей, которые иногда нападают на людей.

«Наш город Железногорск находится в 60 км от Красноярска. Кругом тайга. К нам много раз выходили медведи, их видели и в окрестностях города, и на дачных участках, — отметил Усольцев. — В нашем городе 20 лет назад медведь задрал женщину, периодически звери нападали на собак, привязанных к будкам. Охотники выслеживали хищников в черте города. У меня фобия, порой страшно выходить из города».

В Красноярском крае пять лет назад медведь растерзал 39-летнюю женщину — она скончалась в больнице, отметил он. В мае 2025-го в окрестностях города люди видели медведицу и троих детенышей.

«Периодически подобные истории повторяются. В прошлом году в черте города видеокамера засняла трех медведей на велосипедной дорожке, и через какое-то время по ней проехали велосипедисты», — добавил Усольцев.

Усольцев выдвинул свою версию пропажи семьи в сибирской тайге

Даже сытый медведь очень опасен, отметил Усольцев. Взрослые особи бегают со скоростью 45 километров в час и способны лазать по деревьям.

«От них не спрячешься! Мое мнение: семья гуляла по натоптанной тропе, сбилась и полезла в бурелом. Люди устали и могли наткнуться на хищника. Он выберет самую слабую жертву, то есть девочку. Родители будут защищать ребенка. Куда они побегут и как от него скрыться? У хищника лапа с мою голову», — заявил собеседник NEWS.ru.

После нападения медведя может не остаться фрагментов тел, так как он способен прикопать добычу, сказал Усольцев. Мужчина напомнил, что после исчезновения семьи в тайге началась непогода и пошел снег.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых Поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*

Какие еще версии исчезновения семьи в тайге выдвинул Усольцев

Усольцев подчеркнул, что не верит в похищение семьи НЛО. Он также усомнился в том, что в том месте, где пропали туристы, скальном массиве Буратинка в Кутурчинском Белогорье, есть аномальная зона.

«У меня три версии: или они сбились с пути и замерзли, или на них напали звери, либо они спрятались в ущелье. Может быть, все будет хорошо», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Он заметил, что до сих пор верит в то, что Усольцевы вернутся.

«Я знаком с их сыном Данилом — он очень хороший парень и надеется на то, что с родителями все хорошо. Молодой человек держится, не раскисает, думает, что они спрятались в охотничьей избушке», — заключил Усольцев.

Что сказали специалисты о возможном нападении медведя на Усольцевых

Инструктор спецназа и бывший спасатель МЧС Александр Ластовина сообщил NEWS.ru, что версия Усольцева правдоподобна.

«Гипотетически такое могло быть. Вероятность криминала по-прежнему нельзя исключать, тем более если глава семьи был связан с бизнесом», — подчеркнул экс-спецназовец.

Он оценил другие версии пропажи семьи, которые назвал Усольцев. По словам Ластовины, дело выглядит очень странно.

«Если бы Усольцевы спрятались в ущелье, их бы уже нашли или они замерзли. Вряд ли они слишком далеко ушли, потому что сбиться с пути довольно сложно», — подчеркнул Ластовина.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тысячи добровольцев. Спасательные группы исследовали более 4,5 тысячи квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

Степанида Королева
С. Королева
