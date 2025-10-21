Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры перед Новым годом

Пенсионеры, получающие страховые выплаты в первые 11 дней месяца, в декабре получат два платежа — в начале и в конце месяца, заявил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, причина — совпадение периода с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года с выходными и праздниками, передает «ФедералПресс».

Важно отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты, — заключил Балынин.

Как уточнил экономист, первая выплата будет за декабрь, а вторая — за январь. Вторая сумма также будет выше первой из-за индексации пенсий на 7,6% с 1 января. С учетом индексации средний размер страховой пенсии с января увеличится до 27,1 тыс. рублей, а повышение составит около 2 тыс. рублей.

Ранее экономист Юлия Финогенова заявила, что минимальный размер пенсии по старости с 1 января 2026 года составит 14 287 рублей после запланированной индексации на 7,6%. Она добавила, что целью повышения является защита доходов пенсионеров от инфляции. При этом для получения страховой пенсии требуется наличие не менее 30 пенсионных баллов.