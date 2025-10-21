Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку Кореянка подожгла многоквартирный дом в попытке убить таракана с помощью огня

Жительница Южной Кореи устроила пожар в многоквартирном доме при попытке уничтожить таракана с помощью зажигалки и аэрозоля, сообщает BBC. В результате возгорания погибла соседка девушки, пытавшаяся спастись через окно. Виновнице инцидента грозит уголовное преследование.

Инцидент произошел в городе Осан, говорится в материале. Девушка ранее уже применяла подобный метод борьбы с насекомыми, однако в этот раз в результате применения огнеопасного метода вспыхнули вещи. Соседка виновницы пожара разбилась, выпав из окна в попытке спастись от огня.

Ранее 21 октября в бизнес-центре «Данилов Плаза» на юге Москвы произошло возгорание. Спасательные службы оперативно эвакуировали людей из здания, на месте происшествия работали расчеты МЧС.

Кроме того, пресс-служба МЧС России сообщила о гибели матери и троих детей при пожаре в одноэтажном жилом строении в Любани Ленинградской области. По данным ведомства, возгорание охватило 80 квадратных метров, для его ликвидации привлекались 16 спасателей и пять единиц специальной техники.