02 октября 2025 в 12:33

Мать с детьми погибла при пожаре в российском регионе

В Ленинградской области при пожаре погибли мать и трое детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ленинградской области при пожаре погибли мать и трое детей, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме в городе Любани.

Трагедия произошла в городе Любани. При проливке огнеборцы МЧС России обнаружили тела женщины и детей, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметило, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В тушении огня участвовали 16 спасателей, было задействовано пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Челябинском микрорайоне Чурилово загорелось здание мебельного цеха. Инцидент произошел в здании № 5б в 4-м Линейном переулке. По данным МЧС, пожар вспыхнул также в металлическом ангаре. Общая площадь возгорания составляет 1 тыс. квадратных метров.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом. По факту ЧП прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Россия
Ленинградская область
пожары
погибшие
