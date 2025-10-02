В российском поселке горит мебельный цех

В Челябинском микрорайоне Чурилово загорелось здание мебельного цеха, передает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. Инцидент произошел в здании № 5Б на улице 4-й Линейный переулок. По данным ведомства, которые приводит «Коммерсант», также горит металлический ангар.

В материале сказано, что общая площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В устранении возгорания задействованы свыше 70 огнеборцев на 19 единицах техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал.

До этого, 24 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что из пятиэтажного дома в Тольятти, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 80 человек. Хлопок газовоздушной смеси раздался в 01:41 по местному времени (00:41 мск).