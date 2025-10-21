В Испании умер известный актер и режиссер В Испании умер актер и режиссер Энрик Каналс

Испанский актер, режиссер и журналист Энрик Каналс скончался в возрасте 72 лет, сообщает телеканал 3Cat. Причиной смерти стал рак. Каналс был одним из заметных представителей каталонской медиасферы и телевидения.

Среди его известных работ — драмеди с Колмом Мини «Идеальный незнакомец». В 1980-е Каналс возглавлял Каталонское телевидение, был лауреатом профильных премий и основал продюсерскую компанию, занимавшуюся созданием документальных фильмов, преимущественно на исторические темы.

Каналс родился в 1952 году недалеко от Барселоны. Начинал карьеру на Radio Barcelona и в печатных изданиях, а в 2011 году дебютировал как режиссер и сценарист.

Ранее ушел из жизни российский актер Иван Безбородов, не дожив несколько дней до своего 40-летия. Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства с 2007 года состоял в труппе Малого драматического театра и успел сняться почти в 20 фильмах и сериалах, включая «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей».

До этого в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни скончался американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта во франшизе «Голый пистолет». Он был одним из двух актеров, появившихся во всех проектах франшизы — от сериала «Полицейский отряд!» до трех полнометражных фильмов.