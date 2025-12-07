ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 12:31

Умер режиссер фильма «Одинокая женщина желает познакомиться»

Не стало режиссера Вячеслава Криштофовича

Вячеслав Криштофович
Скончался режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович, сообщил кинокритик Андрей Плахов в Telegram-канале. На момент смерти ему было 78 лет. Причины смерти Криштофовича не раскрываются.

Печальная весть из Киева. Умер Вячек. Так и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу. <…> Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом. <…> Мы потерялись, давным-давно не общались, но в какой-то глубинной памяти эти впечатления и связи хранятся. Хочется, хотя и трудно верить, что мы еще встретимся в какой-то четвертой жизни, — написал он.

Криштофович родился в Киеве в 1947 году. Он являлся заслуженным деятелем искусств Украины. Криштофович снял порядка 30 картин. Самыми известными его работами считаются «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Перед экзаменом», «О нем».

Ранее умер кинорежиссер, сценарист и актер Олег Угрюмцев. Ему было 67 лет. Угрюмцев запомнился зрителю по картинам «Сталинград» и «Петербургские тайны». Однако в основном он занимался режиссурой и сценарным делом. Среди его работ — картины «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни» и «Рядовой Евгений Родионов».

