07 декабря 2025 в 07:26

Ушел из жизни актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн»

Режиссер и актер Олег Угрюмцев скончался в возрасте 67 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кинорежиссер, сценарист и актер Олег Угрюмцев умер 6 декабря, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Известному по картинам «Сталинград» и «Петербургские тайны» артисту было 67 лет.

6 декабря 2025 года на 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Угрюмцева, — написали в союзе.

Угрюмцев был известен как актер по ролям в фильмах «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков». Однако в основном он занимался режиссурой и сценарным делом. Среди его работ — картины «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни» и «Рядовой Евгений Родионов».

Артист родился 25 мая 1958 года. Окончил факультет журналистики Иркутского университета, а затем — режиссерский факультет ВГИКа. Дебют в кино состоялся в фильме его наставника Юрия Озерова «Сталинград». В последние годы Угрюмцев руководил студией «ОНЛИ АРТ», которая была учредителем Международного кинофестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова.

Ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.

