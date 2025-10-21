Российских лыжников отстранили от международных стартов

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Решение также касается квалификационных соревнований к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением совета FIS о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, — говорится в заявлении.

ФЛГР также намерена обращаться в судебные инстанции, чтобы не допустить наказания спортсменов по политическим причинам. В федерации подчеркнули, что будут использовать все доступные средства для защиты прав и обеспечения равного и недискриминационного подхода в спорте.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о намерении обратиться за консультацией к Федерации бобслея и скелетона. Это решение было принято после того, как апелляционный трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Федерация хочет добиться аналогичного вердикта и отменить исключение своих спортсменов из международных соревнований.