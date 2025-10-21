Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 20:51

Российских лыжников отстранили от международных стартов

FIS лишила россиян и белорусов права выступать на международных соревнованиях

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Решение также касается квалификационных соревнований к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением совета FIS о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, — говорится в заявлении.

ФЛГР также намерена обращаться в судебные инстанции, чтобы не допустить наказания спортсменов по политическим причинам. В федерации подчеркнули, что будут использовать все доступные средства для защиты прав и обеспечения равного и недискриминационного подхода в спорте.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил о намерении обратиться за консультацией к Федерации бобслея и скелетона. Это решение было принято после того, как апелляционный трибунал IBSF признал незаконным отстранение российских спортсменов. Федерация хочет добиться аналогичного вердикта и отменить исключение своих спортсменов из международных соревнований.

россияне
FIS
спортсмены
белорусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Абрамович прокомментировал слухи о футбольном клубе «Галатсарай»
Названа дата начала судебного процесса по делу генерала Попова
Названа сумма причиненного ущерба от ограбления Лувра
Позиции ВСУ существенно ухудшились на одном из направлений в зоне СВО
Жителей российского города напугал плавающий в озере алый гроб
«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин
Евросоюз раскрыл количество поставленных Украине снарядов
Космический объект пробил лобовое стекло Boeing 737 MAX
В Европе оценили положение Зеленского после саммита в Будапеште
В Испании умер известный актер и режиссер
ПВО уничтожила 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
Россия нанесла мощный удар по цифровой защите ВСУ
Российских лыжников отстранили от международных стартов
Украина осталась без завода, производившего ракеты для ВСУ
Обида Киркорова, демонтаж дачи и загулы внука: как сегодня живет Пугачева
Суд в России впервые оштрафовал блогера за рекламу в Instagram
Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры перед Новым годом
Свеклу рыбой не испортишь: готовим шведский вариант салата за 15 минут
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Стало известно, что брат Геннадия Хазанова умер в нищете
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.