Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 20:57

Россия нанесла мощный удар по цифровой защите ВСУ

Хакеры KillNet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов ВСУ

Хакерская группировка KillNet получила доступ к конфиденциальной информации крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооруженных сил Украины, об этом РИА Новости сообщил представитель ячейки с ником KillMilk. По его словам, в компрометирующих материалах содержатся персональные данные сотрудников.

Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов, — сказал собеседник агентства.

Хакер уточнил, что доступ к информации удалось получить путем взлома аккаунта одного из высокопоставленных сотрудников Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее хакерская группировка «Вектор Т8» провела масштабные кибератаки на четыре фонда, осуществляющих финансирование Вооруженных сил Украины. Представитель группировки отметил, что некоторые из этих организаций выделяли средства «Азову» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

хакеры
ВСУ
взломы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата начала судебного процесса по делу генерала Попова
Названа сумма причиненного ущерба от ограбления Лувра
Позиции ВСУ существенно ухудшились на одном из направлений в зоне СВО
Жителей российского города напугал плавающий в озере алый гроб
«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин
Евросоюз раскрыл количество поставленных Украине снарядов
Космический объект пробил лобовое стекло Boeing 737 MAX
В Европе оценили положение Зеленского после саммита в Будапеште
В Испании умер известный актер и режиссер
ПВО уничтожила 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
Россия нанесла мощный удар по цифровой защите ВСУ
Российских лыжников отстранили от международных стартов
Украина осталась без завода, производившего ракеты для ВСУ
Обида Киркорова, демонтаж дачи и загулы внука: как сегодня живет Пугачева
Суд в России впервые оштрафовал блогера за рекламу в Instagram
Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры перед Новым годом
Свеклу рыбой не испортишь: готовим шведский вариант салата за 15 минут
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Стало известно, что брат Геннадия Хазанова умер в нищете
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.