Россия нанесла мощный удар по цифровой защите ВСУ

Хакерская группировка KillNet получила доступ к конфиденциальной информации крупнейшего маркетплейса производителей дронов для Вооруженных сил Украины, об этом РИА Новости сообщил представитель ячейки с ником KillMilk. По его словам, в компрометирующих материалах содержатся персональные данные сотрудников.

Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов, — сказал собеседник агентства.

Хакер уточнил, что доступ к информации удалось получить путем взлома аккаунта одного из высокопоставленных сотрудников Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее хакерская группировка «Вектор Т8» провела масштабные кибератаки на четыре фонда, осуществляющих финансирование Вооруженных сил Украины. Представитель группировки отметил, что некоторые из этих организаций выделяли средства «Азову» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).