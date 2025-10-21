Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 21:16

В Европе оценили положение Зеленского после саммита в Будапеште

The Spectator: саммит в Будапеште нанесет политическое поражение Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским возникли серьезные разногласия относительно дальнейших действий в украинском конфликте, сообщает The Spectator. По мнению журнала, этот факт может нанести политическое поражение Зеленскому после возможного саммита в Будапеште.

По информации издания, изменение позиции последовало после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Аналитики считают, что Украина рискует оказаться в изоляции. Как сообщает издание, во время встречи в Овальном кабинете американский президент неожиданно выдвинул ультиматум, потребовав от украинского лидера отказаться от Донбасса.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что саммит с участием президентов России и США в Будапеште станет «кошмаром для ЕС». По мнению политика, станут ли «еще большим кошмаром» принятые на нем решения, зависит от хода саммита. Однако того, что уже произошло, достаточно, чтобы «испортить всем настроение» в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве, отметил он.

Будапешт
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
