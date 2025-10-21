Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:27

«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС

Политолог Дудаков назвал победой Орбана планируемый саммит РФ и США в Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Планируемый саммит президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште станет колоссальной политической победой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана над Евросоюзом, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, европейских ястребов и украинских лоббистов крайне беспокоит тот факт, что их не поставили в известность о подготовке данного переговорного трека.

Европейские ястребы и украинские лоббисты всячески пытаются сорвать намечающийся переговорный трек России с Соединенными Штатами. Безусловно, их очень сильно беспокоит и унижает тот факт, что их не поставили в известность о проведении саммита в Венгрии, в самом центре Европы. Это колоссальная политическая победа евроскептика Орбана. Она усиливает его собственную позицию в рамках внутреннего противостояния с евробюрократией, — пояснил Дудаков.

По его мнению, теперь европейские лидеры и чиновники ЕК будут пытаться либо сорвать этот саммит, либо найти способ на него проникнуть. Политолог добавил, что их основной целью является продвижение совершенно неприемлемой для России точки зрения.

Все эти европейские лидеры и еврокомиссары Брюсселя попытаются сорвать встречу Путина и Трампа. Либо они постараются проникнуть туда для того, чтобы продвигать ту точку зрения, которая, очевидно, была бы для России неприемлема. Я думаю, что это у них вряд ли получится, но в самое ближайшее время мы будем наблюдать большое количество таких попыток, — подытожил Дудаков.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться сорвать саммит Путина и Трампа в Будапеште. По его мнению, это могут поручить ему британцы во время визита в Лондон.

