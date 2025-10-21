Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:00

В Европе рассказали, как Зеленский может повлиять на саммит в Будапеште

Политик Мема: Зеленский будет пытаться сорвать саммит в Будапеште

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться сорвать саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. По его мнению, это могут поручить ему британцы во время визита в Лондон.

Зеленский посетит Лондон. <…> Сорвут ли они (британцы. — NEWS.ru) мирный процесс, как они сделали в 2022 году? — написал Мема.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС реагируют с недоумением и завистью на предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Он считает, что европолитики находятся в состоянии психоза, у них жалкое стремление скрыть эмоции. Сийярто также отметил, что Венгрия на встречах со странами ЕС выступит против дальнейшей военной помощи Украине.

До этого глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что в Брюсселе не очень довольны визитом Путина в Будапешт для переговоров с Трампом. При этом она выразила надежду на встречу российского лидера с Зеленским в Венгрии.

