21 октября 2025 в 21:30

Жителей российского города напугал плавающий в озере алый гроб

Жители Всеволжска заметили в озере алый гроб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители города Всеволжск Ленинградской области обнаружили алый гроб, дрейфующий в водах озера Школьное, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы отметили, что внутри плавающего гроба никого не было. Самые смелые горожане выловили объект из воды и отнесли на ближайшую мусорную площадку.

В администрации города пока не могут установить происхождение находки. В мэрии подчеркнули, что в непосредственной близости от озера отсутствуют ритуальные агентства и кладбища.

До этого стало известно, что жители улицы Ставропольской в московском Люблино начали ежедневно натыкаться на цинковые и деревянные гробы. Отмечалось, что их складируют возле мусорной площадки во дворе. Жильцы рассказали, что сталкивались с этим уже несколько месяцев.

Ранее в Казахстане блогеры ради увеличения просмотров в социальных сетях закопали своего друга в гробу во время прямой трансляции в TikTok. Данный поступок вызвал волну критики в соцсетях. Пользователи обвинили организаторов и участника акции в безответственности и погоне за хайпом, который достигается «ценой собственной жизни».

Ленинградская область
гробы
происшествия
озера
