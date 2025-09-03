Блогер лег в могилу ради хайпа Блогер из Казахстана лег в гроб и вел эфир из могилы

В Казахстане блогеры ради увеличения просмотров в социальных сетях закопали своего друга в гробу во время прямой трансляции в TikTok, сообщает ORDA. Данный поступок вызвал волну критики в соцсетях. Пользователи обвинили организаторов и участника акции в безответственности и погоне за хайпом, который достигается «ценой собственной жизни».

Не хватает воздуха. <…> Мне хватает воздуха. Не гоните, парни! <…> До этого 30 аккаунтов ушли в бан в TikTok. 200 тысяч наберем — в бан, 100 тысяч наберем — в бан. Друзья, помогите с продвижением этого аккаунта, ставьте лайки, — сказал блогер, находясь в гробу.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором 21-летняя фигуристка изображена в гробу. Она открывает его рукой, смотрит в камеру и выходит из него. Это выступление стало первым появлением российских фигуристов на международных мероприятиях с 2022 года.

До этого православный предприниматель Герман Стерлигов призвал россиян приобретать гробы, ссылаясь на сокращение продолжительности жизни в стране. В интервью блогеру Даниилу Смирнову на YouTube он подчеркнул, что эта вещь понадобится каждому человеку. Во время беседы Стерлигов продемонстрировал два гроба, которые ему подарили родственники.