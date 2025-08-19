Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени Продюсер Пригожин не намерен судиться с певцом Sakura из-за хайпа на его имени

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что не намерен судиться с певцом Sakura из-за хайпа на его имени. Начинающий исполнитель решил устроить мероприятие, гостями которого якобы должны были стать Пригожин и его супруга — певица Валерия. Так певец хотел пропиарить свое шоу.

Каждый день какой-нибудь ноунейм предпринимает попытку воспользоваться популярностью другого артиста, который вызывает доверие у публики, чтобы притянуть к себе как можно больше зрителей, слушателей. И судиться с тем, кого я не знаю — не вижу смысла, — высказался Пригожин.

Пригожин уточнил, что мог бы лично разобраться с певцом, если бы из-за его действий пострадали люди. В таком случае, ситуация бы очернила репутацию самого продюсера и его жены. Знаменитость также добавил, что уже не в первый раз сталкивается с попыткой артистов пропиарить себя за счет более популярных медийных персон.

Иосиф Пригожин ранее заявил, что современные молодые исполнители стали слишком однообразными, а их песням не хватает глубины и смысла, характерных для музыки прошлых поколений. По его словам, классические старые хиты остаются популярными неслучайно — их востребованность объясняется высоким качеством и эмоциональной насыщенностью.