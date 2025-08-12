Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:46

«Наверное, я постарел»: Пригожин высказался о современных музыкантах

Продюсер Пригожин упрекнул молодых исполнителей в однообразии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Современные молодые исполнители стали слишком однообразными, а их песням не хватает глубины и смысла, характерных для музыки прошлых поколений, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, классические старые хиты остаются популярными неслучайно — их востребованность объясняется высоким качеством и эмоциональной насыщенностью.

Слишком много однообразия [среди молодых исполнителей], я не отличаю одних от других. Молодежь вся однообразная, я просто не понимаю, о чем они поют. Наверное, я постарел. Но, понимаете, в песнях другого поколения есть смысл, есть музыка, она же не просто так стала популярной. Это просто тенденция, — пояснил Пригожин.

Продюсер отметил, что, хотя музыкальные тренды постоянно меняются, современные тенденции вызывают у него недоумение. Он напомнил, что в разные годы среди молодежи пользовались популярностью такие разноплановые артисты, как Леонид Агутин, Татьяна Буланова и Надежда Кадышева. Особенно показательным, по словам продюсера, является недавний трибьют его супруги певицы Валерии, когда молодые исполнители продемонстрировали мастерство, исполняя ее хиты.

Был период, когда Кадышева взлетела, Леня Агутин, сейчас Буланова. Есть какая-то тенденция, я не понимаю этот алгоритм действий, алгоритм жизни, поэтому мне трудно проанализировать. Я точно не знаю, как это работает. И наш трибьют Валерии показал это совершенно четко и точно. Вся молодежь пела песни, они легко поются, они стали известными, популярными не на ровном месте, — резюмировал Пригожин.

Ранее психолог Екатерина Булгакова заявила, что Кадышева завоевала популярность у представителей поколения Z на фоне интереса молодежи к патриотизму, русской культуре и традициям. По ее словам, сочетание тяги к корням и современного музыкального оформления сделало творчество певицы востребованным у юной аудитории.

