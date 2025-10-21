Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 22:30

Парковочные штрафы в Нижнем Новгороде: инструкция по оплате и обжалованию

Парковочные штрафы в Нижнем Новгороде: инструкция по оплате и обжалованию Парковочные штрафы в Нижнем Новгороде: инструкция по оплате и обжалованию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за парковку в Нижнем Новгороде выписывается автомобилистам при нарушении правил использования платных стоянок и может составлять от 1000 до 2000 рублей для физических лиц. Понимание механизмов оплаты и возможностей оспаривания таких взысканий помогает водителям защитить свои права и избежать дополнительных финансовых потерь.

За что выписывают штрафы

Административные санкции применяются в нескольких ситуациях: отсутствие оплаты за стоянку в зоне с синей разметкой в рабочее время с 08:00 до 20:00, размещение автомобиля за пределами обозначенных границ, блокирование проезда другим транспортным средствам и истечение оплаченного периода без своевременного продления. Взыскания оформляет городская администрация на основе данных автоматических камер фиксации, которые распознают номера машин на платных территориях. Юридические лица при аналогичных нарушениях рискуют получить санкции до 15 тысяч рублей.

Как оплатить штраф: пошаговая инструкция

Процедура погашения «наказания рублем» включает ряд простых шагов.

Шаг первый: получите постановление о нарушении — документ приходит по почте заказным письмом на адрес прописки владельца транспорта или доступен в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Шаг второй: проверьте реквизиты платежа — в постановлении указаны номер документа, сумма взыскания и банковские данные получателя.

Шаг третий: выберите удобный способ оплаты — деньги можно внести через мобильное приложение банка по QR-коду, на сайте «Госуслуги» в разделе «Штрафы», через терминалы оплаты или в отделении банка по квитанции.

Шаг четвертый: сохраните подтверждение платежа — чек или электронная квитанция станут доказательством погашения обязательства.

Важно помнить, что скидка 25% за быстрое погашение на парковочные взыскания не распространяется, поскольку их выписывает муниципалитет, а не ГИБДД.

Штраф за парковку в Нижнем Новгороде: как оплатить или обжаловать Штраф за парковку в Нижнем Новгороде: как оплатить или обжаловать Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как оспорить штраф

Штраф за парковку в Нижнем Новгороде можно обжаловать при наличии веских оснований:

  • ошибочное определение номера автомобиля камерой;

  • оплата была произведена своевременно, но система не зафиксировала платеж;

  • автомобиль продан до момента нарушения, либо водитель находился на бесплатной территории.

Процедура обжалования начинается с подачи жалобы в городскую администрацию Нижнего Новгорода — письменное заявление с приложением доказательств направляется по адресу органа, выписавшего постановление, который указан в самом документе. К жалобе прикладываются подтверждающие материалы: скриншоты оплаты из приложения, договор купли-продажи автомобиля, фотографии с геолокацией или показания свидетелей.

Срок обжалования составляет 10 дней с момента получения постановления. При отказе муниципальных органов следующая инстанция — районный суд по месту совершения правонарушения, куда подается исковое заявление с полным пакетом документов в течение трех месяцев.

Ранее мы рассказывали, как своими руками устранить царапины с кузова авто.

штрафы
авто
платная парковка
Нижний Новгород
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сделали заявление о переговорах с Лавровым
ЦБ России легализует расчеты в криптовалюте
Небо Краснодара временно закрыто для воздушного движения
«Трижды стоит подумать»: чем обернется для Бони иск к невесте Лепса
«Параноидальный бред»: во Франции раскритиковали антироссийскую политику ЕС
Парковочные штрафы в Нижнем Новгороде: инструкция по оплате и обжалованию
Мирные жители ДНР пострадали от ударов ВСУ
Ветеран «Альфы» ответил, кто может стоять за взрывами на европейских НПЗ
Абрамович прокомментировал слухи о футбольном клубе «Галатасарай»
Названа дата начала судебного процесса по делу генерала Попова
Названа сумма причиненного ущерба от ограбления Лувра
Позиции ВСУ существенно ухудшились на одном из направлений в зоне СВО
Жителей российского города напугал плавающий в озере алый гроб
«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин
Евросоюз раскрыл количество поставленных Украине снарядов
Космический объект пробил лобовое стекло Boeing 737 MAX
В Европе оценили положение Зеленского после саммита в Будапеште
В Испании умер известный актер и режиссер
ПВО уничтожила 58 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
Россия нанесла мощный удар по цифровой защите ВСУ
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.