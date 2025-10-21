Парковочные штрафы в Нижнем Новгороде: инструкция по оплате и обжалованию

Штраф за парковку в Нижнем Новгороде выписывается автомобилистам при нарушении правил использования платных стоянок и может составлять от 1000 до 2000 рублей для физических лиц. Понимание механизмов оплаты и возможностей оспаривания таких взысканий помогает водителям защитить свои права и избежать дополнительных финансовых потерь.

За что выписывают штрафы

Административные санкции применяются в нескольких ситуациях: отсутствие оплаты за стоянку в зоне с синей разметкой в рабочее время с 08:00 до 20:00, размещение автомобиля за пределами обозначенных границ, блокирование проезда другим транспортным средствам и истечение оплаченного периода без своевременного продления. Взыскания оформляет городская администрация на основе данных автоматических камер фиксации, которые распознают номера машин на платных территориях. Юридические лица при аналогичных нарушениях рискуют получить санкции до 15 тысяч рублей.

Как оплатить штраф: пошаговая инструкция

Процедура погашения «наказания рублем» включает ряд простых шагов.

Шаг первый: получите постановление о нарушении — документ приходит по почте заказным письмом на адрес прописки владельца транспорта или доступен в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Шаг второй: проверьте реквизиты платежа — в постановлении указаны номер документа, сумма взыскания и банковские данные получателя.

Шаг третий: выберите удобный способ оплаты — деньги можно внести через мобильное приложение банка по QR-коду, на сайте «Госуслуги» в разделе «Штрафы», через терминалы оплаты или в отделении банка по квитанции.

Шаг четвертый: сохраните подтверждение платежа — чек или электронная квитанция станут доказательством погашения обязательства.

Важно помнить, что скидка 25% за быстрое погашение на парковочные взыскания не распространяется, поскольку их выписывает муниципалитет, а не ГИБДД.

Штраф за парковку в Нижнем Новгороде: как оплатить или обжаловать Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как оспорить штраф

Штраф за парковку в Нижнем Новгороде можно обжаловать при наличии веских оснований:

ошибочное определение номера автомобиля камерой;

оплата была произведена своевременно, но система не зафиксировала платеж;

автомобиль продан до момента нарушения, либо водитель находился на бесплатной территории.

Процедура обжалования начинается с подачи жалобы в городскую администрацию Нижнего Новгорода — письменное заявление с приложением доказательств направляется по адресу органа, выписавшего постановление, который указан в самом документе. К жалобе прикладываются подтверждающие материалы: скриншоты оплаты из приложения, договор купли-продажи автомобиля, фотографии с геолокацией или показания свидетелей.

Срок обжалования составляет 10 дней с момента получения постановления. При отказе муниципальных органов следующая инстанция — районный суд по месту совершения правонарушения, куда подается исковое заявление с полным пакетом документов в течение трех месяцев.

